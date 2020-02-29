В Москве во время вечеринки по случаю празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко умерли три человека.

Они получили химические ожоги из-за того, что в бассейн попал сухой лед. Еще два человека госпитализированы.

Екатерина Диденко в своем Instagram сообщила, что с ней все в порядке, она жива.

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Правоохранители сообщили, что по факту смерти двух человек в банном комплексе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По информации следствия, двое посетителей банного комплекса умерли в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов.

К слову, сухой лед производится из жидкого диоксида углерода. При нагревании он сразу переходит из твердого состояния в газообразное.

Чрезвычайно низкая температура продукта при контакте с кожей может спровоцировать серьезные ожоги.

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Источник: Следственный комитет России

Фото: didenko.katerina