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Факти / Надзвичайні події

У Москві на святкуванні дня народження блогера Катерини Діденко загинули троє людей

У Москві під час вечірки з нагоди святкування дня народження блогера Катерини Діденко померли троє людей.

Вони отримали хімічні опіки через те, що у басейн потрапив сухий лід. Ще двоє людей госпіталізували.

Катерина Діденко у своєму Instagram повідомила, що з нею все гаразд, вона жива.

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Правоохоронці повідомили, що за фактом смерті двох людей у банному комплексі порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 109 КК РФ – спричинення смерті за необережності двом і більше особам.

За інформацією слідства, двоє відвідувачів банного комплексу померли в результаті використання хімічних елементів для створення візуальних ефектів.

До слова, сухий лід виробляється з рідкого діоксиду вуглецю. Під час нагрівання він відразу переходить з твердого стану в газоподібний.

Надзвичайно низька температура продукту під час контакту зі шкірою може спровокувати серйозні опіки.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині ревнивець облив дружину кислотою, внаслідок чого вона отримала опіки обличчя та очей.

Джерело: Слідчий комітет Росії

Фото: didenko.katerina

Джерело: Интерфакс

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