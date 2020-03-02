Изъяли 300 кг кокаина: в Киеве разоблачили сеть интернет-торговли наркотиками

В Киеве во масштабной спецоперации задержали группу наркоторговцев из девяти человек, которые занимались контрабандой, изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ.

У подозреваемых изъяли около 300 кг наркотиков – кокаин, синтетические наркотики, соли, таблетки экстази и т. п., стоимость которых по ценам черного рынка составляет почти 110 млн грн.

Они имели оборудованную нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли от 80 до 100 кг психотропных веществ. Продукцию сбывали на территории трех областей.

– Злоумышленники наладили сбыт через интернет-магазины, которые работали на интернет-платформах объявлений и мессенджеров под разными аббревиатурами. Сеть магазинов была одним из крупнейших поставщиков психотропов в Украине, – говорится в сообщении.

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Главный организатор банды – киевлянин, который накануне пытался выехать за пределы Украины, другие ее участники – из Чернигова, Киева и области.

В полиции говорят, что в состав группировки входили люди разного возраста, в частности, среди задержанных есть семья.

Девяти задержанным объявлено подозрение по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УКУ – Незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой. Им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.