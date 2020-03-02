Вилучили 300 кг кокаїну: у Києві викрили мережу інтернет-торгівлі наркотиками

У Києві під масштабної спецоперації затримали групу наркоторговців із дев’яти осіб, які займалися контрабандою, виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин.

У підозрюваних вилучили близько 300 кг наркотиків – кокаїн, синтетичні наркотики, солі, пігулки екстазі тощо, вартість яких за цінами чорного ринку становить майже 110 млн грн.

Вони мали обладнану нарколабораторію, де щомісяця виготовляли від 80 до 100 кг психотропних речовин. Продукцію збували на території трьох областей.

– Зловмисники налагодили збут через інтернет-магазини, які працювали на інтернет-платформах оголошень та месенджерів під різними абревіатурами. Мережа магазинів була однією з найбільших постачальників психотропів в Україні, – йдеться у повідомленні.

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Головний організатор банди – киянин, який напередодні намагався виїхати за межі України, інші її учасники – з Чернігова, Києва та області.

У поліції кажуть, що складу угруповання входили люди різного віку, зокрема, серед затриманих є сім’я.

Дев’ятьом затриманим оголошено підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.