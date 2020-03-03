Заставлял раздеваться и делал массаж: спортсмены обвинили тренера в педофилии

Спортсмен-скалолаз Павел Векла заявил, что тренер и вице-президент федерации альпинизма Артур Печий педофил, который неоднократно домагался до своих воспитанников.

– Я поднял эту нелегкую тему для меня, потому что я хочу защитить будущие поколения детей, которые тренируются у этого тренера. С 13 лет я начал тренироваться, нам шаг за шагом навязывали что-то новое – сначала объятия, позже правила. Этот человек использовал меня, мою сексуальную сторону, – заявил Павел Векла.

После признания 29-летнего Павла, решились заговорить и другие спортсмены.

– Наблюдал такую ​​картину, как Артур Николаевич гладит затылок и делает массаж всего тела со спущенными трусами – заявил член сборной команды Украины по скалолазанию Сергей Топишко.

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Адвокат спортсмена Саад Шади также зачитал некоторые показания.

– Артур по 10 раз в день спрашивал мальчиков, когда, кто и сколько мастурбировал, а также рассказывал, когда и как он это делал. Обязательно нужно было массировать внутреннюю часть ноги. Спортсмен лежит голый на полу, а Артур под него ложится сбоку, – рассказал Шади.

Артур Печий называет обвинения клеветой и собирается в суд, однако от работы тренера его же отстранили. Однако он остается на должности в федерации.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от 58-летнего мужчины. Мужчина был задержан, признался в содеянном и дал показания.