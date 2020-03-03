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Факти / Надзвичайні події

Змушував роздягатися та робив масаж: спортсмени звинуватили тренера у педофілії

Спортсмен-скелелаз Павло Векла заявив, що тренер та віце-президент федерації альпінізму Артур Печій педофіл, який неодноразово домагався до своїх вихованців.

– Я підняв цю нелегку тему для мене, тому що я хочу захистити майбутні покоління дітей, які тренуються у цього тренера. З 13 років я почав тренуватися, нам крок за кроком нав’язували щось нове – спочатку обійми, пізніше правила. Ця людина використовувала мене, мій сексуальний бік, – заявив Павло Векла.

Після зізнання 29-річного Павла, наважилися заговорити й інші спортсмени.

– Спостерігав таку картину, як Артур Миколайович гладить потилицю та робить масаж усього тіла зі спущеними трусами – заявив член збірної команди України зі скелелазіння Сергій Топішко.

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Адвокат спортсмена Саад Шаді також зачитав деякі показання.

– Артур по 10 разів на день питав хлопчиків, коли, хто та скільки мастурбував, а також розповідав, коли та як він це робив. Обов’язково потрібно було масажувати внутрішню частину ноги. Спортсмен лежить голий на підлозі, а Артур під нього лягає збоку, – розповів Шаді.

Артур Печій називає звинувачення наклепом та збирається до суду, проте від роботи тренера його таки усунули. Однак він залишається на посаді у федерації.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернігівській області 13-річна дівчинка завагітніла від 58-річного чоловіка.

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