Во Львове мужчина зарезал мать с дочерью

Во Львове правоохранители обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Ими оказались жительницы квартиры возрастом 57 и 36 лет, мать и дочь. На их телах эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны.

– Уже через несколько часов было установлено, что к убийству женщин причастен 47-летний львовянин. Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения, – рассказал заместитель начальника ГУ НП в Львовской области Тарас Сабанюк.

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Задержанному грозит наказание по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

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