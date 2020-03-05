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Факты / Происшествия

Зверская расправа: в Черкасской области мужчина зарезал брата

В селе Соколовка в Черкасской области между двумя братьями произошла ссора, которая привела к зверской расправе старшего мужчины над младшим.

Двое братьев, которые жили в одном доме, часто дрались и ссорились из-за любви 30-летнего Ярослава к алкоголю.

После ссоры старший брат Алексей не выдержал, схватил нож и несколько раз ударил им Ярослава. Когда же он понял, что натворил, то сразу позвонил родным и все рассказал.

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Родственники вызвали скорую, но медики не смогли спасти жизнь младшему брату.

– Он мне позвонил в девять часов вечера. Я Ярослава убил, зарезал, я не знаю. Я начала кричать… Алексей в крови был, избитый. То он его просил: Ярослав не трогай меня, я же тебя зарежу, я тебя зарежу, – рассказала бабушка Лидия.

Старший брат ругал младшего не только за то, что тот часто пил, но и за его лень.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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