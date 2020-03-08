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Факти / Надзвичайні події

У Львові чоловік зарізав матір з дочкою

У Львові правоохоронці виявили в одній з квартир тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

Ними виявились мешканки квартири віком 57 та 36 років, матір і донька. На їх тілах експерти виявили чисельні колото-різані рани.

– Вже за кілька годин було встановлено, що до вбивства жінок причетний 47-річний львів’янин. Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід, – розповів заступник начальника ГУ НП у Львівській області Тарас Сабанюк.

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Затриманому загрожує покарання за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що в селі Соколівка в Черкаській області між двома братами сталася сварка, яка призвела до розправи старшого чоловіка над молодшим.

Родичі викликали швидку, але медики не змогли врятувати життя молодшому брату.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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