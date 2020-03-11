В тернопольском общежитии обнаружили скрытую камеру в женском душе

В первом общежитии Тернопольского национального технического университета обнаружили скрытую камеру в душевой кабинке.
Камеру изъяли правоохранители, им предстоит проверить осуществлялась ли трансляция от туда.
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— Была вызвана оперативная группа полиции, которая прибыла на место, чтобы провести соответствующие действия, — заявил руководитель ведомственной охраны университета.
Полиция выясняет, кто установил камеру.
Ранее Факты ICTV писали, что украинские спортсмены обвинили своего тренера и чиновника в педофилии. Артур Печий называет обвинения клеветой и собирается в суд, однако от работы тренера его же отстранили.
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