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Факты / Происшествия

Насмехалась во время секса: в Одесской области парень убил 20-летнюю девушку

В Одесской области тело 20-летней девушки с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили за домом культуры в ее селе.

– В тот же день задержали 24-летнего знакомого потерпевшей. У него изъяли обгоревшие остатки мобильного телефона погибшей, который злоумышленник забрал, убегая с места происшествия, и попытался сжечь в печи, – рассказали в ГУ НП в Одесской области.

По его словам, к убийству привел конфликт на сексуальной почве, во время которого девушка якобы над ним насмехалась.

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Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Насмехалась во время секса: в Одесской области парень убил 20-летнюю девушку / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Соколовка в Черкасской области между двумя братьями произошла ссора, которая привела к зверской расправе старшего мужчины над младшим.

Родственники вызвали скорую, но медики не смогли спасти жизнь младшему брату.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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