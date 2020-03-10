В Одесской области тело 20-летней девушки с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили за домом культуры в ее селе.
– В тот же день задержали 24-летнего знакомого потерпевшей. У него изъяли обгоревшие остатки мобильного телефона погибшей, который злоумышленник забрал, убегая с места происшествия, и попытался сжечь в печи, – рассказали в ГУ НП в Одесской области.
По его словам, к убийству привел конфликт на сексуальной почве, во время которого девушка якобы над ним насмехалась.
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Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
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Насмехалась во время секса: в Одесской области парень убил 20-летнюю девушку / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в селе Соколовка в Черкасской области между двумя братьями произошла ссора, которая привела к зверской расправе старшего мужчины над младшим.
Родственники вызвали скорую, но медики не смогли спасти жизнь младшему брату.
Источник: Нацполиция
Фото: Нацполиция