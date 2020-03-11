У тернопільському гуртожитку виявили приховану камеру в жіночому душі

У першому гуртожитку Тернопільського національного технічного університету виявили приховану камеру в душовій кабінці.

Камеру вилучили правоохоронці, вони повинні перевірити чи здійснювалася трансляція.

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– Була викликана оперативна група поліції, яка прибула на місце, щоб провести відповідні дії, – заявив керівник відомчої охорони університету.

Поліція з’ясовує, хто встановив камеру.

Раніше Факти ICTV писали, що українські спортсмени звинуватили свого тренера та чиновника у педофілії. Артур Печій називає звинувачення наклепом та збирається до суду, проте від роботи тренера його таки усунули.