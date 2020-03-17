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Факты / Происшествия

Скорая оказалась на легковушке: камеры сняли масштабное ДТП в Виннице

В Виннице на Немировском шоссе вечером во вторник, 17 марта, произошла ДТП при участии автомобиля скорой помощи.

Камеры видеонаблюдения сняли, как машина медиков врезается на перекрестке в микроавтобус, пересекающий ей дорогу.

После столкновения скорая несколько раз перевернулась и приземлилась на крышу легковушки, ехавшей по встречной.

Читайте: Во Львове столкнулись скорая и легковушка — трое пострадавших

Предварительно известно о четырех потерпевших, их доставили в больницу.



Напомним, в Днепре в результате аварии между тремя авто погибли два человека.

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