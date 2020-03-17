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Факти / Надзвичайні події

Швидка опинилася на легковику: камери зняли масштабну ДТП у Вінниці

У Вінниці на Немирівському шосе ввечері у вівторок, 17 березня, сталася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги.

Камери відеоспостереження зняли, як машина медиків врізається на перехресті в мікроавтобус, що перетинає їй дорогу.

Після зіткнення швидка кілька разів перекинулася і приземлилася на дах легковика, що їхав у зустрічному напрямку.

Читайте: У Львові зіткнулися швидка та легковик – троє постраждалих

Попередньо відомо про чотирьох потерпілих, їх доставили до лікарні.



Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок аварії між трьома авто загинули двоє людей.

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