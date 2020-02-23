Утром 23 февраля в Турции произошло землетрясение.

Толчки амплитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера было зафиксировано в турецкой провинции Ван, недалеко от границы с Ираном.

По последним данным, землетрясение унесло жизни 8 человек, 3 из которых – дети. Еще 21 человек ранен.

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На месте происшествия работают спасатели, которые достают людей из-под завалов.















Новое землетрясение в Турции: среди погибших есть дети / 4 фотографии

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что жертв катаклизма разместили в одном из районов, предназначенных для защиты от землетрясений.

Elazığ’da depremzede vatandaşlarımızın, geçici barınmaları için kurulan alanlardan biri olan Doğukent Konteyner Alanı’na, depremzedeler yerleştirilmeye başlandı pic.twitter.com/g7eoXZdYk3 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 23, 2020

Ситуацию прокомментировал турецкий политик Ахмет Давутоглу. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

İran-Türkiye sınırında yaşanan deprem dolayısıyla Van’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Temennimiz can kaybının artmaması. Gelecek Partisi Van İl Teşkilatımız gelişmeleri yakından takip ediyor. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 23, 2020

– Я искренне надеюсь, что количество жертв не увеличится.

По словам очевидцев, пострадали десятки горных деревень. Район провинции Ван считается одним из самых сейсмически активных районов планеты.

Ранее Факты ICTV писали, что в Турции произошло двойное землетрясение, от которого пострадало более тысячи человек.

Источник: Aljazeera

Фото: 24×7 News