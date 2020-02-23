Утром 23 февраля в Турции произошло землетрясение.
Толчки амплитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера было зафиксировано в турецкой провинции Ван, недалеко от границы с Ираном.
По последним данным, землетрясение унесло жизни 8 человек, 3 из которых – дети. Еще 21 человек ранен.
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На месте происшествия работают спасатели, которые достают людей из-под завалов.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что жертв катаклизма разместили в одном из районов, предназначенных для защиты от землетрясений.
Elazığ’da depremzede vatandaşlarımızın, geçici barınmaları için kurulan alanlardan biri olan Doğukent Konteyner Alanı’na, depremzedeler yerleştirilmeye başlandı pic.twitter.com/g7eoXZdYk3
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 23, 2020
Ситуацию прокомментировал турецкий политик Ахмет Давутоглу. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
İran-Türkiye sınırında yaşanan deprem dolayısıyla Van’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Temennimiz can kaybının artmaması.
Gelecek Partisi Van İl Teşkilatımız gelişmeleri yakından takip ediyor.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 23, 2020
– Я искренне надеюсь, что количество жертв не увеличится.
По словам очевидцев, пострадали десятки горных деревень. Район провинции Ван считается одним из самых сейсмически активных районов планеты.
Ранее Факты ICTV писали, что в Турции произошло двойное землетрясение, от которого пострадало более тысячи человек.
Источник: Aljazeera
Фото: 24×7 News