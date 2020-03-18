В Індонезії, на південь від курортного острова Балі, стався потужний землетрус силою 6,4 бала.
Європейський сейсмологічний центр заявив, що землетрус зафіксовано на глибині 10 кілометрів.
Американська геологічна служба повідомила, що землетрус стався за 255 кілометрів на південь від міста Нуса-Дуа.
Бюро погоди та геофізики Індонезії заявило, що загрози цунамі не було.
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Про потерпілих і руйнування інформації поки немає, але відпочивальників розповідали, що поштовхи були відчутними.
Як повідомлялося, землетрус у Туреччині амплітудою 5,7 бала було зафіксовано в лютому неподалік кордону з Іраном.
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