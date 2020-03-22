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Факты / Происшествия

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 7 км к северу от столицы страны — Загреба.

Его очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки произошли в 5.23.

По словам свидетелей, в нескольких зданиях были повреждены стены и крыши. Улицы города завалены мусором.

 

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Mart 22, 2020 danas je snažan zemljotres pogodio glavni grad Republike Hrvatske Zagreb. Zemljotres je bio jačine 5,3 rihterove skale i napravio je oštećenja po užem centru grada. #ljetopis #memorija

Публикация от Ljetopis (@ljetopis.ba)

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Есть ли пострадавшие в результате землетрясения, пока неизвестно.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что двойное землетрясение произошло в Турции. В турецкой провинции Маниса зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,2 и 5,2.

Источник: Euronews

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