В Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 7 км к северу от столицы страны — Загреба.
Его очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки произошли в 5.23.
По словам свидетелей, в нескольких зданиях были повреждены стены и крыши. Улицы города завалены мусором.
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Есть ли пострадавшие в результате землетрясения, пока неизвестно.
Напомним, ранее Факты ICTV писали, что двойное землетрясение произошло в Турции. В турецкой провинции Маниса зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,2 и 5,2.
Источник: Euronews
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