PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Хорватії стався землетрус магнітудою 5,3

Оновлено о 10.40. ЗМІ повідомляють, що жертвою землетрусу став 15-річний підліток, ще кілька людей отримали травми.

Також від підземних поштовхів постраждав Загребський кафедральний собор. Звалилася вершина одного з двох його шпилів.

У Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 7 км на північ від столиці країни – Загреба.

Його осередок залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи сталися о 5.23.

За словами свідків, у кількох будівлях були пошкоджені стіни і дахи. Вулиці міста завалені сміттям.

Читайте: Потужний землетрус силою 6,4 бала сколихнув Балі

Чи є постраждалі в результаті землетрусу, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що подвійний землетрус стався у Туреччині. У турецькій провінції Маніса зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,2 та 5,2.

Джерело: BND, Euronews

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка