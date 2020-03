Оновлено о 10.40. ЗМІ повідомляють, що жертвою землетрусу став 15-річний підліток, ще кілька людей отримали травми.

Також від підземних поштовхів постраждав Загребський кафедральний собор. Звалилася вершина одного з двох його шпилів.

У Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 7 км на північ від столиці країни – Загреба.

Його осередок залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи сталися о 5.23.

За словами свідків, у кількох будівлях були пошкоджені стіни і дахи. Вулиці міста завалені сміттям.

Чи є постраждалі в результаті землетрусу, поки невідомо.

There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX

— vjerana (@vers____) March 22, 2020