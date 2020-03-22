Оновлено о 10.40. ЗМІ повідомляють, що жертвою землетрусу став 15-річний підліток, ще кілька людей отримали травми.
Також від підземних поштовхів постраждав Загребський кафедральний собор. Звалилася вершина одного з двох його шпилів.
У Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 7 км на північ від столиці країни – Загреба.
Його осередок залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи сталися о 5.23.
За словами свідків, у кількох будівлях були пошкоджені стіни і дахи. Вулиці міста завалені сміттям.
Читайте: Потужний землетрус силою 6,4 бала сколихнув Балі
Чи є постраждалі в результаті землетрусу, поки невідомо.
There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX
— vjerana (@vers____) March 22, 2020
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що подвійний землетрус стався у Туреччині. У турецькій провінції Маніса зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,2 та 5,2.