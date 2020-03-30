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Факты / Происшествия

На Закарпатье горел дом многодетной семьи: трое детей отравились угарным газом

В селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи.

Очагом возгорания стала одна из комнат на втором этаже здания. Спасатели локализовали возгорание в 11.05 и полностью ликвидировали в 11.43.

Уже после ликвидации пожарным сообщили, что в здании на момент возникновения возгорания, находилось 3 детей: трехмесячная девочка, годовалый мальчик и их 5-летняя сестра. Мать в этот момент в сарае занималась хозяйством.

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— Через некоторое время женщина услышала крики детей и мгновенно бросилась в дом. На помощь прибежали односельчане. И уже вместе они вывели детей из очага пожара и отвели к соседям, где у детей начали проявляться симптомы отравления угарным газом, — рассказали в ГСЧС.

В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.

На Закарпатье горел дом многодетной семьи: трое детей отравились угарным газом / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Житомирской области в с. Курчица Новоград-Волынского района произошел пожар. В результате происшествия погибла годовалая девочка.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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