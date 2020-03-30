В селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи.
Очагом возгорания стала одна из комнат на втором этаже здания. Спасатели локализовали возгорание в 11.05 и полностью ликвидировали в 11.43.
Уже после ликвидации пожарным сообщили, что в здании на момент возникновения возгорания, находилось 3 детей: трехмесячная девочка, годовалый мальчик и их 5-летняя сестра. Мать в этот момент в сарае занималась хозяйством.
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— Через некоторое время женщина услышала крики детей и мгновенно бросилась в дом. На помощь прибежали односельчане. И уже вместе они вывели детей из очага пожара и отвели к соседям, где у детей начали проявляться симптомы отравления угарным газом, — рассказали в ГСЧС.
В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.
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На Закарпатье горел дом многодетной семьи: трое детей отравились угарным газом / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что на Житомирской области в с. Курчица Новоград-Волынского района произошел пожар. В результате происшествия погибла годовалая девочка.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧСТеги: Закарпатська область, ПожарЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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