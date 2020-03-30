На Закарпатье горел дом многодетной семьи: трое детей отравились угарным газом

В селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи.

Очагом возгорания стала одна из комнат на втором этаже здания. Спасатели локализовали возгорание в 11.05 и полностью ликвидировали в 11.43.

Уже после ликвидации пожарным сообщили, что в здании на момент возникновения возгорания, находилось 3 детей: трехмесячная девочка, годовалый мальчик и их 5-летняя сестра. Мать в этот момент в сарае занималась хозяйством.

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— Через некоторое время женщина услышала крики детей и мгновенно бросилась в дом. На помощь прибежали односельчане. И уже вместе они вывели детей из очага пожара и отвели к соседям, где у детей начали проявляться симптомы отравления угарным газом, — рассказали в ГСЧС.

В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.

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