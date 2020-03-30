У селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітній сім’ї.
Осередком загоряння стала одна з кімнат на другому поверсі будівлі. Пожежні локалізували пожежу о 11.05 і повністю ліквідували о 11.43.
Вже після ліквідації пожежникам повідомили, що в будівлі на момент виникнення загоряння, перебували троє дітей: тримісячна дівчинка, однорічний хлопчик та їх 5-річна сестра. Мати в цей момент у сараї займалася господарством.
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– Через деякий час жінка почула крики дітей і миттєво кинувся в будинок. На допомогу прибігли односельці. І вже разом вони вивели дітей з пожежі і відвели до сусідів, де у дітей почали проявлятися симптоми отруєння чадним газом, – розповіли в ДСНС.
В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.
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На Закарпатті горів будинок багатодітної сім’ї: троє дітей отруїлися чадним газом / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Житомирській області в с. Курчиця Новоград-Волинського району сталася пожежа. В результаті події загинула однорічна дівчинка.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНСТеги: Закарпатська область, ПожежаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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