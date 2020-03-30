На Закарпатті горів будинок багатодітної сім’ї: троє дітей отруїлися чадним газом

У селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітній сім’ї.

Осередком загоряння стала одна з кімнат на другому поверсі будівлі. Пожежні локалізували пожежу о 11.05 і повністю ліквідували о 11.43.

Вже після ліквідації пожежникам повідомили, що в будівлі на момент виникнення загоряння, перебували троє дітей: тримісячна дівчинка, однорічний хлопчик та їх 5-річна сестра. Мати в цей момент у сараї займалася господарством.

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– Через деякий час жінка почула крики дітей і миттєво кинувся в будинок. На допомогу прибігли односельці. І вже разом вони вивели дітей з пожежі і відвели до сусідів, де у дітей почали проявлятися симптоми отруєння чадним газом, – розповіли в ДСНС.

В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.

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