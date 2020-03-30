В России спасатель уснул на пожаре: у мужчины обгорели ноги

В Подмосковье водитель пожарной машины уснул, когда его коллеги тушили пожар. Бригада приехала тушить пожар на поле в Луховицах.
Поначалу площадь возгорания была небольшой – около 150 кв.м. Однако пока водитель спал, направление ветра поменялось, а огонь направился в сторону автомобиля.
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В результате чего у мужчины сильно обгорели ноги и бок.
Ранее Факты ICTV писали, что в селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи. В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.
Источник: Baza
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