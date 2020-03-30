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Факти / Надзвичайні події

У Росії рятувальник заснув під час пожежі: у чоловіка обгоріли ноги

У Підмосков’ї водій пожежної машини заснув, коли його колеги гасили пожежу. Бригада приїхала гасити пожежу на полі в Луховцях.

Спочатку площа загоряння була невеликою – близько 150 кв.м. Однак поки водій спав, напрямок вітру змінився, а вогонь попрямував у бік автомобіля.

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В результаті чого у чоловіка сильно обгоріли ноги та бік.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітної сім’ї. В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.

Джерело: Baza

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