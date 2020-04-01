У Сумській області вітчима підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

У Сумській області затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки.

Про вказаний факт 31 березня в поліцію повідомила мати 10-річної дитини. За її словами, дівчинка зізналась у тому, що вітчим періодично вчиняє щодо неї дії сексуального характеру.

Чоловік просив дівчинку це приховувати, але вона все розповіла матері.

Читайте: Хотів зґвалтувати: у Києві педофіл вирвав дитину із рук матері

Зі своїм чоловіком жінка проживала близько 9 років.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 152 КК України – зґвалтування малолітньої. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві хлопець змусив 11-річну дівчинку знятися в порно і зґвалтував.

Джерело: Прокуратура Сумської області