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Факти / Надзвичайні події

У Сумській області вітчима підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

У Сумській області затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки.

Про вказаний факт 31 березня в поліцію повідомила мати 10-річної дитини. За її словами, дівчинка зізналась у тому, що вітчим періодично вчиняє щодо неї дії сексуального характеру.

Чоловік просив дівчинку це приховувати, але вона все розповіла матері.

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Зі своїм чоловіком жінка проживала близько 9 років.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 152 КК України – зґвалтування малолітньої. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві хлопець змусив 11-річну дівчинку знятися в порно і зґвалтував.

Джерело: Прокуратура Сумської області

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