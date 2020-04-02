Проверял работу скорой: под Ровно пьяный мужчина выдавал больного коронавирусом

В Ровенской области пьяный мужчина решил проверить работу скорой, сказав, что у него коронвирус.

Высокая температура, кашель, а еще несколько дней назад виделся со знакомым, который вернулся из Италии — такой тревожный вызов получили медики ровенской скорой от местного жителя.

В такой ситуации медлить медики не имели права. Поэтому специальная бригада — водитель, фельдшер и врач — надели защитные костюмы и помчались в село Белая Криница под Ровно.

— Полностью, все в защитных костюмах, все как полагается. Все, и шофер, все как должно быть, — рассказывает соседка Любовь Ткачук.

Владимир — врач скорой, который выезжал на вызов. Говорит, только зашли в помещение, дар речи потеряли. На кровати лежал совершенно нетрезвый мужчина. Впрочем продолжал настаивать — он точно больной.

— Этот человек лежит на кровати, видно сразу что он употреблял алкоголь. Я его спрашиваю, у вас есть кашель, температура, либо симптомы. Он говорит да, есть. Далее спрашиваем, Вы были в контакте с приезжими из Италии. Да, был, 3 дня назад. А где он сейчас этот приезжий? Он рассказывает, что где-то в Ровно, — рассказывает врач станции скорой помощи Ровно Владимир Позник.

Медики уже собирались доставить пьяного мужчину в больницу, но в машине он неожиданно “выздоровел”.

— Он начинает измерять температуру, через пару минут говорит, выпустите меня. У меня никаких симптомов нет. Я вам соврал, температуры у меня нет. Это я сделал, чтобы проверить службу, как сработает, — говорит врач.

Из-за “проверяющего” у бригады скорой теперь минус три защитных костюма, что в настоящее время в условиях пандемии — непозволительная роскошь, ведь они одноразовые — и после вызова их пришлось уничтожить.

— Этот наш защитный костюм, уже второй раз его не используешь, все. В Италии, в странах, которые выше нас, выше медицина, у них не хватает защиты индивидуального. И у нас делать в такое время, когда все об этом говорят, недопустимо, — говорит Владимир Позник.

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Шутнику из Белой Криницы 54 года. Поступок Виктора возмутил не только медиков, но и его соседей.

— Я вышла в дверь, говорю, не все дома у тебя, что ли? Зачем ты такое сделал? Он еще посмеялся, — говорит соседка Любовь.

А вот с полицией мужчине пообщаться пришлось. За неудачную шутку над медиками скорой его оштрафуют.

— Санкция статьи предусматривает штраф от 51 до 117 гривен. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не отвлекать одну из спецслужб подобными сообщениями, ведь кроме материальных затрат это может стоить здоровья и жизни, — говорит сотрудник полиции Ровенской Мария Юстицкая.

Поэтому медики в очередной раз предупреждают: коронавирус вовсе не повод для шуток, ведь заразиться может каждый, несмотря на уровень достатка или социальный статус.