Перевіряв роботу швидкої: під Рівним п’яний чоловік вдавав хворого на коронавірус

У Рівненській області п’яний чоловік вирішив перевірити роботу швидкої, сказавши, що у нього коронвірус.

Висока температура, кашель, а ще кілька днів тому бачився зі знайомим, який повернувся з Італії – такий тривожний виклик отримали медики рівненської шкидкої від місцевого мешканця.

У такій ситуації зволікати медики не мали права. Тож спеціальна бригада – водій, фельдшер та лікар – одягли захисні костюми та помчали в село Білу Криницю під Рівним.

– Повністю, все в захисних костюмах, все як має бути. Всі, і шофер, усе як має бути, – розповідає сусідка Любов Ткачук.

Володимир – лікар швидкої, який виїжджав на виклик. Каже, щойно зайшли в помешкання, аж мову втратили. На ліжку лежав абсолютно нетверезий чоловік. Втім продовжував наполягати – він точно хворий.

– Цей чоловік лежить на ліжку, видно відразу що він вживав алкоголь. Я його запитую, у вас є кашель, температура, які симптоми. Він каже так, є. Далі запитуємо, Ви були в контакті з приїжджими з Італії. Так, був, 3 дні тому. А де він зараз цей приїжджий? Він розповідає, що десь в Рівному, – розповідає лікар станції швидкої допомоги Рівного Володимир Познік.

Медики вже збиралися доправити п’яного чоловіка в лікарню, але в машині той несподівано “одужав”.

– Він починає вимірювати температуру, через пару хвилин каже, випустіть мене. У мене жодних симптомів немає. Я вам збрехав, температури в мене немає. Це все я зробив, щоб перевірити службу як спрацюєте, – говорить лікар.

Через “перевіряльника” у бригади швидкої тепер мінус три захисні костюми, що нині в умовах пандемії – неприпустима розкіш, адже вони одноразові – і після виклику їх довелося знищити.

– Цей наш захисний костюм, вже другий раз його не використаєш, все. В Італії, в країнах, які вище нас, вище медицина, в них не вистачає захисту індивідуального. І в нас робити в такий час, коли всі про це розмовляють, неприпустимо, – каже Володимир Познік.

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Жартівнику з Білої Криниці 54 роки. Вчинок Віктора обурив не лише медиків, а і його сусідів.

– Я вже вийшла в двері, кажу не всі вдома в тебе, чи що? Нащо ти таке зробив? Він ще посміявся, – каже сусідка Любов.

А от із поліцією чоловіку поспілкуватися довелося. За невдалий жарт над медиками швидкої його оштрафують.

– Санкція статті передбачає штраф від 51 до 117 гривень. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням не відволікати жодну зі спецслужб подібними повідомленнями, адже окрім матеріальних витрат це може коштувати чийогось здоров’я та життя, – говорить співробітник поліції Рівненщини Марія Юстицька.

Тож медики вкотре застерігають: коронавірус зовсім не привід для жартів, адже інфікуватися може кожен, незважаючи на рівень достатку чи соціальний статус.