Сильна пожежа в Києві: на Виноградарі горить 1,5 га трави та гаражі

У Києві на Виноградарі на вул. Івана Виговського, 13 сталася пожежа.

На відкритій території загорівся трав’яний настил на площі 1,5 га.

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Через сильний вітер і суху траву висотою 1,5 м полум’я поширилося на 2 гаражі, що неподалік місця події.

Пожежні врятували один автомобіль з гаража.

Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

До речі, у селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітної сім’ї. Як наслідок – трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.