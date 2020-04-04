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Факты / Происшествия

Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих: двое погибли, пятеро ранены

Во Франции в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке страны мужчина с ножом набросился на прохожих.

В результате нападения два человека погибли. Еще пятеро получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

Мужчина набросился на людей в пекарне, табачном магазине и на улице. СМИ сообщают, что его арестовали.

В доме нападающего полиция проводит обыски.

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Местные СМИ со ссылкой на слова очевидцев также пишут, что во время нападения мужчина кричал Аллаху Акбар!

Ранее Факты ICTV писали, что в Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали несколько человек.

Источник: Le Monde

Фото: Pierre Jouvet

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