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Факти / Надзвичайні події

У Франції чоловік з ножем напав на перехожих: двоє загинули, п’ятеро поранені

У Франції у місті Роман-сюр-Ізер на південному сході країни чоловік з ножем накинувся на перехожих.

В результаті нападу двоє людей загинули. Ще п’ятеро отримали поранення, двоє з них у важкому стані.

Чоловік накинувся на людей в пекарні, тютюновому магазині і на вулиці. ЗМІ повідомляють, що його арештували.

У будинку нападника поліція проводить обшуки.

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Місцеві ЗМІ з посиланням на слова очевидців також пишуть, що під час нападу чоловік кричав Аллаху Акбар!

Раніше Факти ICTV писали, що у Лондоні чоловік з ножем напав на перехожих, у результаті чого постраждали кілька людей.

Джерело: Le Monde

Фото: Pierre Jouvet

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