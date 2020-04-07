Ввечері 6 квітня житель Шаргорода, що на Вінниччині, влаштував стрілянину з власного будинку, в результаті чого поранив чотирьох поліцейських.
Озброєного мисливською рушницею та пістолетом правопорушника затримували бійці спецпідрозділу КОРД.
Повідомляється, що після сварки та погроз розправою своєму сусідові, 52-річний чоловік зачинився у власному будинку. Коли на виклик 32-річного постраждалого прибули поліцейські, чоловік відмовився спілкуватись та почав стріляти у їх бік.
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Самоізолювався зі зброєю: на Вінничині чоловік з вікна обстріляв поліцейських / 6 фотографий
У будинку, звідки стріляв чоловік, також перебував його літній батько.
– Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласної поліції ухвалило рішення про введення спецоперації з затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, – йдеться у повідомленні поліції.
Під час затримання у правопорушника вилучили зброю, яку незабаром відправлять на експертизу.
Загрози життю постраждалим правоохоронцям наразі немає.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що під час стрілянини у Миколаєві було поранено місцевого бізнесмена Михайла Титова.
Джерело: Нацполіція
Фото: НацполіціяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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