











Самоізолювався зі зброєю: на Вінничині чоловік з вікна обстріляв поліцейських / 6 фотографий

У будинку, звідки стріляв чоловік, також перебував його літній батько.

– Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласної поліції ухвалило рішення про введення спецоперації з затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, – йдеться у повідомленні поліції.

Під час затримання у правопорушника вилучили зброю, яку незабаром відправлять на експертизу.

Загрози життю постраждалим правоохоронцям наразі немає.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що під час стрілянини у Миколаєві було поранено місцевого бізнесмена Михайла Титова.