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Факти / Надзвичайні події

Самоізолювався зі зброєю: на Вінничині чоловік з вікна обстріляв поліцейських

Ввечері 6 квітня житель Шаргорода, що на Вінниччині, влаштував стрілянину з власного будинку, в результаті чого поранив чотирьох поліцейських.

Озброєного мисливською рушницею та пістолетом правопорушника затримували бійці спецпідрозділу КОРД.

Повідомляється, що після сварки та погроз розправою своєму сусідові, 52-річний чоловік зачинився у власному будинку. Коли на виклик 32-річного постраждалого прибули поліцейські, чоловік відмовився спілкуватись та почав стріляти у їх бік.

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Самоізолювався зі зброєю: на Вінничині чоловік з вікна обстріляв поліцейських / 6 фотографий

У будинку, звідки стріляв чоловік, також перебував його літній батько.

– Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласної  поліції ухвалило рішення про введення спецоперації з затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, – йдеться у повідомленні поліції.

Під час затримання у правопорушника вилучили зброю, яку незабаром відправлять на експертизу.

Загрози життю постраждалим правоохоронцям наразі немає.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що під час стрілянини у Миколаєві було поранено місцевого бізнесмена Михайла Титова.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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