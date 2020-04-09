В Одессе обрушился старинный дом: детали инцидента

9 апреля в центре Одессы обрушилась стена старинного дома.

Это памятник архитектуры второй половины XIX века — трехэтажный дом Шестовской и Новомиргородской московской биржевой артели.

Как сообщили спасатели, прибывшие на место происшествия, площадь разрушения стены на уровне первого-третьего этажей составила около 100 кв. м.

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В сети появилось видео момента обрушения дома. Погибших и пострадавших нет.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уже прокомментировал инцидент.

— Мы получили видео с камер наблюдения. За минуту до обвала из здания вышла бригада строителей. Мы будем разбираться, что они сделали.

По словам представителя областного управления охраны культурного наследия, полгода назад арендаторы дома получили разрешение на проведение противоаварийных работ.