Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов

8 апреля после 14 часов дня в Дарницком районе Киева загорелся склад лакокрасочных материалов.

Пожар произошел из-за разожженного на улице мангала, огонь из которого перекинулся сначала на дрова и сухие листья, а затем на склад.

На место происшествия уже прибыли пожарные ГСЧС: задействовано 65 спасателей личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

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