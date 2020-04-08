8 апреля после 14 часов дня в Дарницком районе Киева загорелся склад лакокрасочных материалов.
Пожар произошел из-за разожженного на улице мангала, огонь из которого перекинулся сначала на дрова и сухие листья, а затем на склад.
На место происшествия уже прибыли пожарные ГСЧС: задействовано 65 спасателей личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
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Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов / 4 фотографии
— По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс. кв. м. Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантах отсутствует водоснабжение, — сообщают в ГСЧС.
Также на месте работают сотрудники Киевводоканала, но пока достаточного количества воды спасателям не предоставили.
Ликвидация пожара продолжается.
Напомним, 7 апреля на Львовщине горела Новояворовская свалка. Огонь по периметру составлял около 2,5 га.
Фото: ГСЧСТеги: Дарница, ДСНС, Новини Києва, пожежа в КиєвіЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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