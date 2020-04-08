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Факты / Происшествия

Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов

8 апреля после 14 часов дня в Дарницком районе Киева загорелся склад лакокрасочных материалов.

Пожар произошел из-за разожженного на улице мангала, огонь из которого перекинулся сначала на дрова и сухие листья, а затем на склад.

На место происшествия уже прибыли пожарные ГСЧС: задействовано 65 спасателей личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

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  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
  • Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов
Пожар в Киеве: на Дарнице из-за шашлыков горит склад лакокрасочных материалов / 4 фотографии

— По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс. кв. м. Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантах отсутствует водоснабжение, — сообщают в ГСЧС.

Также на месте работают сотрудники Киевводоканала, но пока достаточного количества воды спасателям не предоставили.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, 7 апреля на Львовщине горела Новояворовская свалка. Огонь по периметру составлял около 2,5 га.

Фото: ГСЧС

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