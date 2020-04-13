Пожар в Чернобыльской зоне: перекапывают лес возле Припяти, чтобы остановить огонь

Дым от лесных пожаров заполонил город Припять в Чорнобилський зоне отчуждения.

Видео показал и рассказал о ситуации Ярослав Емельяненко, член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

— Я подошел к станции Янов, где работают пожарные, чтобы не допустить переброски огня на станцию ​​с Рыжего леса. Там очень заболоченная местность, которая может лесной подстилкой перебросить огонь на Припять. Если загорится город — его уже не погасить, — говорит Емельяненко.

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Пожарные перепахивают лес перед отдельными участками огня, чтобы не дать перекинуться на Припять, говорит активист.

Как писали Факты ICTV, космическое агентство NASA опубликовало кадры пожаров в Чернобыльской зоне. Снимки с масштабами возгорания сделаны со спутника.

Источник: Ярослав Ємельяненко