Пожар в Чернобыльской зоне: перекапывают лес возле Припяти, чтобы остановить огонь

Дым от лесных пожаров заполонил город Припять в Чорнобилський зоне отчуждения.
Видео показал и рассказал о ситуации Ярослав Емельяненко, член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
— Я подошел к станции Янов, где работают пожарные, чтобы не допустить переброски огня на станцию с Рыжего леса. Там очень заболоченная местность, которая может лесной подстилкой перебросить огонь на Припять. Если загорится город — его уже не погасить, — говорит Емельяненко.
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Пожарные перепахивают лес перед отдельными участками огня, чтобы не дать перекинуться на Припять, говорит активист.
Как писали Факты ICTV, космическое агентство NASA опубликовало кадры пожаров в Чернобыльской зоне. Снимки с масштабами возгорания сделаны со спутника.
Источник: Ярослав Ємельяненко