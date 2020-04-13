Дим від лісових пожеж заполонив відселене місто Прип’ять в Чорнобилській зоні відчуження.

Відео показав та розповів про ситуацію Ярослав Ємельяненко, член громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

– Я підійшов до станції Янів, де працюють пожежники, щоб не допустити перекидання вогню на станцію із Рудого лісу. Там дуже заболочена місцевість, яка може лісовою підстилкою перекинути вогонь на Прип’ять. Якщо загориться місто – його вже не погасити, – каже Ємельяненко.

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Пожежники переорюють ліс перед окремими ділянками вогню, щоб не дати перекинутись пожежі на Прип’ять, каже активіст.

Як писали Факти ICTV, космічне агентство NASA опублікувало кадри пожеж у Чорнобильській зоні. Знімки з масштабами загоряння зроблені з супутника.

Джерело: Ярослав Ємельяненко