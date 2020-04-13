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Факты / Украина

Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели тушат отдельные очаги в трех лесничествах

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств в Киевской области.

Спасатели отмечают, что отдельными очагами горит травяной настил и лесная подстилка.

К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса — 370 т воды).

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В Житомирской области пожар лесной подстилки вблизи села Звиздаль на территории Народичского и Клищивского лесничеств локализован.

— Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов на общей площади около 5 га, – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 82 человека и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 51 человек и 15 единиц техники.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Горел лес между отселенными селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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