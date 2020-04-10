NASA опубликовало спутниковые фото Чернобыльского пожара

В зоне отчуждения уже неделю не утихают лесные пожары. Всего к тушению привлечены 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 5 единиц авиации.

Космическое агентство NASA опубликовало кадры пожаров в Чернобыльской зоне. Снимки с масштабами возгорания сделаны со спутника.

Агентство опубликовало две фотографии, сделанные с помощью спектрорадиометра умеренного разрешения, установленного на космическом аппарате. Кадры сделаны 8 и 9 апреля.

Дым из зоны возгорания уже достиг Киева и области, а жителей села Полесское пришлось эвакуировать.

Уровень радиации в норме, в Беларуси эту информацию тоже подтвердили.

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