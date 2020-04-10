В зоне отчуждения уже неделю не утихают лесные пожары. Всего к тушению привлечены 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 5 единиц авиации.
Космическое агентство NASA опубликовало кадры пожаров в Чернобыльской зоне. Снимки с масштабами возгорания сделаны со спутника.
Агентство опубликовало две фотографии, сделанные с помощью спектрорадиометра умеренного разрешения, установленного на космическом аппарате. Кадры сделаны 8 и 9 апреля.
Дым из зоны возгорания уже достиг Киева и области, а жителей села Полесское пришлось эвакуировать.
Уровень радиации в норме, в Беларуси эту информацию тоже подтвердили.
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NASA опубликовало спутниковые фото Чернобыльского пожара / 2 фотографии
Пожар в Зоне отчуждения спасатели не могут потушить уже шестой день. Там горят экосистемы в Денисовецком, Котовском и Корогодском лесничествах.
По данным Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, воздушные массы от пожаров в Чернобыле вскоре будут в Киеве.
Напомним, лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля.
Источник: NASAЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.