Кровь на лице и маска: видео задержания генерала СБУ Шайтанова

Служба безопасности обнародовала видео задержания генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в шпионаже в пользу России.

По данным СБУ, Шайтанов был завербован еще в 2014 году.

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Службой безопасности зафиксировано агентурные встречи российского диверсанта на территории европейских стран с Шайтанов.

Как писали Факты ICTV, контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Фото: СБУ