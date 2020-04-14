Кровь на лице и маска: видео задержания генерала СБУ Шайтанова

Служба безопасности обнародовала видео задержания генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в шпионаже в пользу России.
По данным СБУ, Шайтанов был завербован еще в 2014 году.
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Службой безопасности зафиксировано агентурные встречи российского диверсанта на территории европейских стран с Шайтанов.
Как писали Факты ICTV, контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.
Фото: СБУ