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Факты / Украина / Общество

Все тесты в Николаевской области неправильные и их надо повторить — СБУ

СБУ предлагает повторно провести тестирование на коронавирус в Николаевской области, потому что есть основания сомневаться в правильности проведенных в области исследований.

Эту информацию озвучил начальник управления Службы безопасности Украины Виталий Герсак во время внеочередного заседания сессии областного совета 10 апреля.

— По состоянию на 10.04 в Николаевской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

Медперсонал допускает грубые нарушения при отборе биологического материала. В частности, медицинские работники используют не стандартизированы пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный биоматериал, — сказал Герсак.

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Он отметил, что с учетом этой информации, в регионе нужно повторно провести тестирование всех, кто обращался в клиники с подозрением на Covid-19.

— С целью сохранения биологической безопасности Украины, считаю целесообразным организовать повторную проверку лиц, у которых есть подозрение на коронавирус, — сказал Герсак.

Напомним, сейчас коронавирус зафиксирован во всех областях Украины, кроме Николаевской.

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