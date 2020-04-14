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Факти / Надзвичайні події

Кров на обличчі і маска: відео затримання генерала СБУ Шайтанова

Служба безпеки оприлюднила відео затримання генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

За даними СБУ, Шайтанов був завербований ще у 2014 році.

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Службою безпеки зафіксовано агентурні зустрічі російського диверсанта на території європейських країн із Шайтановим.

Кров на обличчі та маска: як СБУ затримували генерала Шайтанова

Як писали Факти ICTV, контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Фото: СБУ

Джерело: СБУ

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