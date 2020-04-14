Пожар в Чернобыльской зоне: Кабмин выделил почти 145 млн на ликвидацию

Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 100 млн грн на ликвидацию пожара в зоне отчуждения ЧАЭС и последствий чрезвычайных ситуаций.

Средства выделены Министерству внутренних дел, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также правительство приняло распоряжение о выделении Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,9 млн грн (для Госагентства лесных ресурсов — 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения — 34,8 млн грн) для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения.

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Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним, по состоянию на 14 апреля спасатели ГСЧС продолжают тушить пожары в зоне отчуждения ЧАЭС на территории четырех лесничеств.