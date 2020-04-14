PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Пожар в Чернобыльской зоне: Кабмин выделил почти 145 млн на ликвидацию

Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 100 млн грн на ликвидацию пожара в зоне отчуждения ЧАЭС и последствий чрезвычайных ситуаций.

Средства выделены Министерству внутренних дел, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также правительство приняло распоряжение о выделении Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,9 млн грн (для Госагентства лесных ресурсов — 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения — 34,8 млн грн) для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения.

Читайте: Украинцы должны знать правду: реакция Зеленского на пожар в Чернобыле

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним, по состоянию на 14 апреля спасатели ГСЧС продолжают тушить пожары в зоне отчуждения ЧАЭС на территории четырех лесничеств.

Источник: Кабмин

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка