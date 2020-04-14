Пожежа в Чорнобилі: Кабмін виділив майже 145 млн на ліквідацію

Кабінет міністрів України виділив додаткові 100 млн грн на ліквідацію пожежі в зоні відчуження ЧАЕС та наслідків надзвичайних ситуацій.

Кошти виділено Міністерству внутрішніх справ, які будуть направлені Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також уряд ухвалив розпорядження про виділення Міністерству енергетики та захисту довкілля 44,9 млн грн (для Держагентства лісових ресурсів – 10,1 млн грн та Держагентства України з управління зоною відчуження – 34,8 млн грн) для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення.

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Кошти будуть виділені з Резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, станом на 14 квітня рятувальники ДСНС продовжують гасити пожежі в зоні відчуження ЧАЕС на території чотирьох лісництв.