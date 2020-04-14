По состоянию на 7.00 14 апреля спасатели ГСЧС продолжают бороться с огнем в зоне отчуждения в Киевской области.

Пожары тушат на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Там отдельными очагами горит травяной настил и лесная подстилка.

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

Также 13 апреля в ГСЧС поступил сигнал о возгорании сухой травы на площади около 35 га вблизи с. Радогоща в Житомирской области.

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По состоянию на 7.00 14 апреля этот пожар тушат 100 человек и 21 единица техники.

Вместе с тем пожар вблизи с. Звиздаль локализован.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за поджог травы.