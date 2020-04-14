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Факти / Надзвичайні події

Здавав квартири в оренду: на Київщині розстріляли чоловіка

Мешканці Боярки не одразу збагнули, чому до них з’їхалося стільки поліції. І вже від правоохоронців вони дізналися, що сталося вбивство.

Першими запідозрили лихе родичі. Телефоном чоловік не відповідав, тож вони вирушили  на пошуки. І таки знайшли його – наскрізь прошитого кулями. Біля сходів власного гаража.

– Тіло з вогнепальним пораненням голови та тулуба виявила його дружина. Вона повідомила до поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-святошинського відділу поліції, криміналісти, – розповідає речниця поліції Київщини Віталія Грохольська.

Жертва розстрілу, 36-річний чоловік. У гаражі він обладнав міні-спортзал.

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Місце злочину – непрохідне і малолюдне. Тож поліція поки що не знайшла важливих свідків. А найстрашніше, що тут часто лунають постріли. Мешканці розповідають, що в сусідньому лісі облаштували справжній тир.

Однак поліцейські розповідають, що це могло бути замовне вбивство або кримінальні розбірки. Є версія, що чоловіка розстріляли заради двох квартир, які він здавав в оренду.

Раніше у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг на березі річки місцевий житель виявив мішок з трупом.

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