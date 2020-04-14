В Кривом Роге на берегу реки нашли мешок с трупом женщины

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог недалеко от улицы Солдатской на берегу реки местный житель обнаружил мешок с трупом.

У умершего человека отсутствуют ноги. По предварительным данным, в мешке был труп женщины. На ее шее также обнаружили след от ножевого ранения.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все детали происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтаве под общежитием нашли труп студента медуниверситета.

23-летний Богдан Бакуменко с детства мечтал стать врачом. И был уже в шаге от цели. Прошел практику в Институте сердца, работал в отделении хирургии полтавской областной больницы.

Источник: Первый городской

Фото: Перший міський