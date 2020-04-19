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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті зафіксували два землетруси (ОНЛАЙН-КАРТА)

У Закарпатській області вранці, 19 квітня, зафіксували одразу два землетруси.

Про це свідчить інформація Головного центру спеціального контролю.

Перший землетрус магнітудою 3,1 бали відбувся о 08.45 годині. Другий – о 10.25, магнітудою 1,5 бали.

Читайте: Потужний землетрус стався у США

На карті Головного центру спецконтролю вказано, що землетруси були неподалік сіл Великі Лази, Холмці, Циганівці, Підгорб та Глибоке Ужгородського району.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії на Камчатці стався землетрус магнітудою 7,6.

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