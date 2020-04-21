В Сумах больницы не принимали пенсионерку с температурой — она умерла, открыто дело

В Сумах открыли уголовное производство против медработников за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В приемном отделении областной больницы 20 апреля умерла 79-летняя женщина, которая имела высокую температуру и сахарный диабет.

Бригада медиков скорой помощи пыталась передать тяжело больную женщину в несколько больниц, однако ни одно медучреждение не хотело принимать пенсионерку.

И только после звонка фельдшера скорой в полицию ее взяли в приемное отделение областной больницы, где она и умерла.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 140 УКУ — Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

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Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Следствие выясняет все обстоятельства.

В феврале в одной из детских больниц Киева умер двухлетний мальчик. Накануне ребенка госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, инородное тело в пищеводе. А на следующий день состояние малыша ухудшилось. При проведении гастроскопии (введение зонда в пищевод) у него остановилось сердце.