У Сумах лікарні не приймали пенсіонерку з температурою – вона померла, відкрито справу

У Сумах відкрили кримінальне провадження проти медпрацівників за неналежне виконання професійних обов’язків. У приймальному відділенні обласної лікарні 20 квітня померла 79-річна жінка, яка мала високу температуру та цукровий діабет.

Бригада медиків швидкої допомоги намагалася передати тяжко хвору жінку до кількох лікарень, проте жоден медзаклад не хотів приймати пенсіонерку.

І лише після дзвінка фельдшера швидкої до поліції її взяли до приймального відділення обласної лікарні, де вона й померла.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 140 ККУ – Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

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Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Слідство з’ясовує всі обставини.

У лютому в одній із дитячих лікарень Києва помер дворічний хлопчик. Напередодні дитину госпіталізували з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, стороннє тіло у стравоході, наступного дня стан малюка погіршився. Під час проведення гастроскопії (введення зонду у стравохід) у нього зупинилося серце.