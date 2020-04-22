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Факты / Происшествия

Стрельба во Львове: нападавшие в балаклавах убили 49-летнего мужчину

Во Львове на улице Академика Павлова произошла стрельба. Один мужчина погиб на месте.

Им оказался 49-летний львовянин.

Правоохранители предварительно установили, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах напали на двух львовян.

  • Убийство во Львове: неизвестные застрелили мужчину
  • Убийство во Львове: неизвестные застрелили мужчину
  • Убийство во Львове: неизвестные застрелили мужчину
  • Убийство во Львове: неизвестные застрелили мужчину
  • Убийство во Львове: неизвестные застрелили мужчину
  • Убийство во Львове: неизвестные застрелили мужчину
Стрельба во Львове: нападавшие в балаклавах убили 49-летнего мужчину / 3 фотографии

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Злоумышленники применили огнестрельное оружие. После этого нападавшие уехали с места происшествия на светлом автомобиле Ford.

Во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. К розыску и задержанию злоумышленников задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Ранее в Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: МВД

Фото: Нацполиция

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