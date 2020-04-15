Взрыв во Львове: погиб один человек

Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства гибели от взрыва неизвестного предмета 43-летнего мужчины на территории одной из больниц города.

— Сегодня, 15 апреля, около 16.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц во Франковском районе Львова, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб человек, — сообщает полиция.

По предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната.

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уже установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.



















Взрыв на территории больницы во Львове — погиб мужчина / 5 фотографий

Следователи начали уголовное производство.

Ранее на Донбасе во время учений взорвался миномет. В результате этого погиб военный, еще восемь ранены.