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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у Львові: нападники у балаклавах вбили 49-річного чоловіка

У Львові на вулиці Академіка Павлова сталася стрілянина. Один чоловік загинув на місці.

Ним виявився 49-річний львів’янин.

Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах напали  на двох львів’ян.

  • Вбивство у Львові: невідомі застрелили чоловіка
  • Вбивство у Львові: невідомі застрелили чоловіка
  • Вбивство у Львові: невідомі застрелили чоловіка
  • Вбивство у Львові: невідомі застрелили чоловіка
  • Вбивство у Львові: невідомі застрелили чоловіка
  • Вбивство у Львові: невідомі застрелили чоловіка
Стрілянина у Львові: нападники у балаклавах вбили 49-річного чоловіка / 3 фотографии

 

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Зловмисники застосували вогнепальну зброю. Після цього нападники поїхали з місця події на світлому автомобілі Ford.

У Львові та на території області проводяться поліцейські операції. До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Раніше у Києві чоловік стріляв у перехожих з вікна квартири. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Джерело: МВС

Фото: Нацполіція

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