Житель Сумщины нарушил самоизоляцию и заразил десятки людей коронавирусом

В Сумской области мужчина, который прибыл из-за границы, заразил коронавирусом 24 человека.

Он проигнорировал обязательную самоизоляцию, сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

— Мужчина съездил за границу, отдохнул, и зная, что он должен быть 14 дней в самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили шесть семейных очагов, в которых заболело 24 человека и один умер, — рассказал Мацюк.

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В то же время он сказал, что у него нет морального права обвинять этого мужчину.

— Я бы не сказал, что это было сознательно, потому что это было в тот период, когда у нас еще не было ситуации в Черновцах. Карантинные мероприятия на территории Украины еще не были введены, поэтому у меня нет морального права обвинять мужчину. Также доказать это очень сложно, — говорит Мацюк.

В настоящее время по обнародованному факту полиция проводит проверку.

Напомним, в Сумах в приемном отделении областной больницы умерла 79-летняя женщина, которая имела высокую температуру и сахарный диабет.

Бригада медиков скорой помощи пыталась передать женщину до нескольких больниц, однако ни один медучреждение не хотело принимать пенсионерку.

Источник: Сумская ОДА